Джек Родуолд: «Против «Салавата» всегда было сложно играть, будет круто оказаться с другой стороны. Надеюсь, смогу продемонстрировать свои лучшие качества»

Джек Родуолд после прилета в Уфу поделился ожиданиями от игры за «Салават».

Нападающий перешел в клуб в межсезонье.

– Добро пожаловать в Уфу, Джек!

– Спасибо! Два долгих дня в пути позади, и я рад наконец-таки добраться до Уфы

– В КХЛ вы выступали за «Трактор» и «Адмирал», а теперь вы игрок «Салавата». Какие ожидания от нового сезона в нашей команде?

– Против «Салавата» всегда было сложно играть, а особенно здесь, в Уфе. Фанаты создают мощную атмосферу на арене. Будет круто оказаться с другой стороны, когда эта энергия будет помогать мне и мешать сопернику.

– Говорили ли вы с Виктором Козловым о вашей роли в команде?

– Да, перед подписанием контракта у меня был короткий разговор с главным тренером. В тот момент мы не обсуждали ничего особенного, но все впереди.

– Что думаете об игровом стиле юлаевцев?

– Команда играет в быстрый и креативный хоккей, в составе много мастеровитых парней. Знаю, что тут делается упор на владение шайбой, что мне очень нравится.

Надеюсь, смогу продемонстрировать свои лучшие качества и хорошо вольюсь в систему, – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Джек Родуолд.