Агент Родуолда о переходе в «Салават»: «Хотел бы отметить менеджмент, подписывающий качественных легионеров. Козлов звонил Джеку, рассказал о требованиях и роли в команде»

Агент Джека Родуолда оценил переход хоккеиста в «Салават Юлаев».

Уфимский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 31-летним нападающим.

«Хотелось бы отметить, что переговоры между всеми сторонами шли недолго, и главное – продуктивно.

Виктор Козлов сам звонил Джеку и рассказал о требованиях и роли в команде.

У нас были варианты на рынке, но после этой беседы мы приняли решение подписать контракт. Джек рад присоединиться к уфимскому топ-клубу. Для него это новый вызов.

Родуолд – двусторонний центр с правым хватом, с опытом игры в НХЛ. Хотел бы отметить менеджмент клуба, который, на мой взгляд, подписывает качественных легионеров. Надеюсь, и Родуолд оправдает их ожидания.

Что касается финансовой части, то та информация о зарплате, которая фигурирует в СМИ, является недостоверной», – сказал агент хоккеиста Андрей Матвеев.