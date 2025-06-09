«Салават Юлаев» подписал Родуолда на сезон, зарплата – около 25 млн рублей. Форвард набрал 29 очков в 67 матчах за «Адмирал»

Джек Родуолд перешел в «Салават Юлаев».

Уфимский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 31-летним нападающим.

Зарплата канадского хоккеиста составит около 25 миллионов рублей, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В прошлом сезоне Джек Родуолд выступал за «Адмирал» .

Форвард набрал 29 (17+12) очков в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф Кубка Гагарина на его счету одна передача в трех играх.

В лиге хоккеист также играл за «Куньлунь» и «Трактор».