«Салават Юлаев» подписал Родуолда на сезон, зарплата – около 25 млн рублей. Форвард набрал 29 очков в 67 матчах за «Адмирал»
Джек Родуолд перешел в «Салават Юлаев».
Уфимский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 31-летним нападающим.
Зарплата канадского хоккеиста составит около 25 миллионов рублей, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В прошлом сезоне Джек Родуолд выступал за «Адмирал».
Форвард набрал 29 (17+12) очков в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету одна передача в трех играх.
В лиге хоккеист также играл за «Куньлунь» и «Трактор».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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