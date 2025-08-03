Коньков об «Ак Барсе»: «Ставить задачу победить в Кубке Гагарина каждый сезон сложно. Может, в этом году у клуба будет шаг к становлению? Нужно точечно усилиться, чтобы вернуть лидирующие позиции»

Сергей Коньков поделился мыслями о ситуации в «Ак Барсе» в межсезонье.

«Сложно дать оценку тому, что сейчас происходит в «Ак Барсе ». Надо понимать, что каждый год ставить задачу победить в Кубке Гагарина сложно. Может быть, в этом году у «Ак Барса» будет шаг к становлению?

Это один из лидеров, он стабильно ставит перед собой высокие задачи. Возможно, в Казани скоро появятся новые интересные игроки и произойдет становление коллектива.

Вспомним переход Радулова , который помог «Локо » точечно усилиться. После этого у Ярославля все пазлы сложились. Может быть, «Ак Барс» сейчас в такой же ситуации. Им нужно сейчас точечно усилиться для того, чтобы вернуть себе лидирующие позиции в лиге», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

«Татнефть» сократила бюджет «Ак Барса» на 25% на фоне экономической ситуации. Раньше клуб был в «суперкомфортных условиях», теперь будет «просто в комфортных» («Бизнес Online»)

«Ак Барс» перестал быть суперклубом, уровень сильно упал, говорил, что команда превращается в середняка». Баландин о казанцах