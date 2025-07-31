Генменеджер «Авангарда»: «Перчинка в противостоянии с «Локомотивом» есть и без Хартли. Мы 2 сезона играли по 7 матчей в плей-офф. Эти игры были украшением Кубка Гагарина»

Алексей Сопин высказался о назначении Боба Хартли на пост тренера «Локомотива».

Канадский специалист выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом » в 2021 году.

«Я думаю, что перчинка в противостоянии с «Локомотивом » уже есть и без Боба Хартли . Мы два сезона играли по семь матчей против них в плей-офф. Дальше проходил «Локомотив».

Эти матчи были украшением Кубка Гагарина. Многие специалисты называли эту серию скрытым финалом.

Боб Хартли не чужой человек для нашей команды. Но прошло много времени. Команда вернулась в Омск из Балашихи. Но определенный тон это может задать», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин .