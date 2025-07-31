Директор «Нефтехимика»: «Хафизуллин – универсальный защитник с огромным опытом. Он усилит нашу защитную линию с точки зрения созидания»
Спортивный директор «Нефтехимик» высказался о подписании Динара Хафизуллина.
«Динар – универсальный защитник, который эффективен на каждом участке площадки. Игрок с огромным опытом.
Он усилит нашу защитную линию с точки зрения созидания, и рассчитываем, что займет место в одной из спецбригад большинства», – сказал спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
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