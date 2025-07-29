Хафизуллин расторг контракт с «Салаватом», не согласившись на снижение зарплаты с 42 до 10 млн рублей. Защитник подписал контракт с «Нефтехимиком» (Metaratings)
Динар Хафизуллин переходит в «Нефтехимик» из «Салавата Юлаева».
По информации Metaratings.ru, защитник «Салавата Юлаева» подписал однолетний контракт с клубом из Нижнекамска.
Отмечается, что 36-летний хоккеист расторг контракт с уфимским клубом, поскольку не захотел переподписать соглашение с понижением зарплаты с 42 до 10 млн рублей.
В прошедшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Хафизуллин провел 65 матчей и набрал 24 (0+24) очка при показателе полезности «+10». В плей-офф на его счету 19 игр и 7 (2+5) очков.
Опубликовал: Алексей Белоус
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