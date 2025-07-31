Сопин об Овечкине в «Авангарде»: «У нас хорошие отношения. Если будет желание дальше продолжать играть в хоккей, то переговорим»

Алексей Сопин оценил возможность перехода Александра Овечкина в «Авангард».

Действующий контракт нападающего и «Вашингтона » рассчитан до завершения следующего сезона.

«Это очень тяжелый и долгосрочный вопрос по Александру Овечкину в «Авангарде ». Ближе к концу следующего сезона можно будет задать Александру этот вопрос.

У нас очень хорошие отношения.

Если у него будет желание дальше продолжать играть в хоккей, то переговорим с Овечкиным о его будущем», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин .

В 2005 году Овечкин подписал контракт с «Авангардом», но не провел за клуб ни одного матча. Форвард отправился в НХЛ , где стал выступать за «Кэпиталс».