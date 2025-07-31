Сопин об Овечкине в «Авангарде»: «У нас хорошие отношения. Если будет желание дальше продолжать играть в хоккей, то переговорим»
Алексей Сопин оценил возможность перехода Александра Овечкина в «Авангард».
Действующий контракт нападающего и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона.
«Это очень тяжелый и долгосрочный вопрос по Александру Овечкину в «Авангарде». Ближе к концу следующего сезона можно будет задать Александру этот вопрос.
У нас очень хорошие отношения.
Если у него будет желание дальше продолжать играть в хоккей, то переговорим с Овечкиным о его будущем», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
В 2005 году Овечкин подписал контракт с «Авангардом», но не провел за клуб ни одного матча. Форвард отправился в НХЛ, где стал выступать за «Кэпиталс».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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