Майоров об отстранении России: «Мы многое потеряли за это время, забыли соревновательный вкус. В КХЛ таких скоростей, как на главных турнирах, мы не наблюдаем»

Борис Майоров заявил, что отстранение негативно сказывается на российском спорте.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри говоря о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026 заявила , что, вероятно, будет принято аналогичное решение, что и в случае с Парижем-2024.

«Безусловно, наши ребята завоевывают медали, молодцы. Но очевидно, что мы многое потеряли за время отстранения. Забыли соревновательный вкус – это важно, чтобы спортсмен постоянно крутился в этой орбите. А иначе он просто начинает вариться в собственном соку, результат это не приносит.

Не знаю, как будет с хоккеем, когда мы вернемся. Если смотреть внешне на нашу лигу, то мы видим, что таких скоростей, как на главных турнирах, мы не наблюдаем», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.