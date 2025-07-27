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Ротенберг поздравил с Днем ВМФ: «Моряки всегда были примером стойкости, дисциплины и настоящего патриотизма. Спасибо за надежность и спокойствие наших берегов»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем Военно-Морского Флота.

«Поздравляю всех, кто стоит на защите морских рубежей нашей Родины, с этим особенным праздником – Днем Военно-Морского Флота!

Флот – это не просто сила и мощь. Это традиции, мужество, честь и безграничная преданность своему делу. Моряки всегда были примером стойкости, дисциплины и настоящего патриотизма.

Служба в море – это про характер. Про умение быть частью команды, брать ответственность, не бояться трудностей. Все как в спорте – выигрывает тот, кто идет до конца и верит в своих.

Спасибо вам за службу, за надежность, за спокойствие наших берегов. Пусть рядом всегда будут поддержка, уважение и тепло родных.

С праздником, моряки! Гордимся вами!» – написал член совета директоров «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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