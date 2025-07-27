У «Баффало» с Тимминсом нет подвижек в переговорах о контракте. Арбитраж назначен на 2 августа (The Fourth Period)

В переговорах «Баффало» с Конором Тимминсом нет прогресса.

Как сообщает The Fourth Period со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, между сторонами пока не было никаких «подвижек» в отношении нового контракта.

26-летний защитник перешел в «Сэйбрс» 28 июня в результате обмена с «Питтсбургом». Он является ограниченно свободным агентом. Арбитражное слушание по его контракту назначено на 2 августа.

Конор Тимминс в прошлом сезоне провел 68 матчей в НХЛ , набрав 15 очков (3+12) при полезности «+11».