У «Баффало» с Тимминсом нет подвижек в переговорах о контракте. Арбитраж назначен на 2 августа (The Fourth Period)
В переговорах «Баффало» с Конором Тимминсом нет прогресса.
Как сообщает The Fourth Period со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, между сторонами пока не было никаких «подвижек» в отношении нового контракта.
26-летний защитник перешел в «Сэйбрс» 28 июня в результате обмена с «Питтсбургом». Он является ограниченно свободным агентом. Арбитражное слушание по его контракту назначено на 2 августа.
Конор Тимминс в прошлом сезоне провел 68 матчей в НХЛ, набрав 15 очков (3+12) при полезности «+11».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Fourth Period
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