Джереми Руа: «Очень взволнован перед началом работы с Никитиным. Я играл против него 3 года, это всегда было очень трудно!»
Джереми Руа поделился ожиданиями от работы с тренером ЦСКА Игорем Никитиным.
В сезоне-2024/25 Никитин привел «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина.
«Я очень взволнован перед началом работы с Никитиным. И рад, что получится поработать с тренером, который только-только выиграл Кубок Гагарина.
Я играл против него уже три года, и это всегда было очень трудно! Думаю, играть за его команду в разы лучше, чем быть против него», – сказал защитник ЦСКА Джереми Руа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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