Артюхин об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Новость шокировала. Он один из лучших игроков КХЛ, огромная потеря для клуба. С воспитанником так нельзя поступать»

Евгений Артюхин высказался об уходе Владимира Ткачева из «Авангарда».

Ранее омский клуб расторг 5-летний контракт с 29-летним форвардом.

«Честно говоря, история с расторжением контракта Владимира Ткачева меня немножко шокировала. Я не уверен в правильных действиях руководства «Авангарда », считаю, что с игроком так поступать не должны.

Рынок уже практически закрылся, топовые клубы потратили деньги под потолком, и руководству «Авангарда» это было известно, но они все равно расторгли контракт с игроком в не самое лучшее время. Тем более Ткачев – их воспитанник.

Считаю, что они поступили несправедливо и нечестно. У них было время поговорить, были и определенные договоренности. Но в последний момент в омском клубе некрасиво поступили.

Как по мне, уход Ткачева – огромная потеря для «Авангарда», Владимир – один из лучших игроков КХЛ прямо сейчас. И та команда, которая подпишет с ним контракт, выиграет в этой ситуации.

А Владимиру нужно забыть эту ситуацию, продолжать играть в хоккей и прогрессировать. Главное – Ткачев всегда играет на команду и дает результат», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин.