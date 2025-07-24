Ткачев перешел в «Металлург». «Авангард» расторг контракт с форвардом (Артур Хайруллин)

«Металлург» подписал контракт с Владимиром Ткачевым.

«Металлург » делает еще одну заявку на лучшую работу в межсезонье – Евгений Бирюков подписывает Владимира Ткачева , который не полетел в Канаду говорить с Ги Буше», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Авангард» ранее сообщил о расторжении соглашения с хоккеистом – оно действовало до 2030 года с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон.

Также сообщалось , что главный тренер команды Ги Буше поставил клубу условие – либо он, либо Ткачев.

Гендиректор «Авангарда» о Ткачеве: «Просили сгонять в Канаду и поговорить с Буше – что непонятного? Нет конфликтов. Тренер в приоритет ставит наличие центральных нападающих»