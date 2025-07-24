Ткачев перешел в «Металлург». «Авангард» расторг контракт с форвардом (Артур Хайруллин)
«Металлург» подписал контракт с Владимиром Ткачевым.
«Металлург» делает еще одну заявку на лучшую работу в межсезонье – Евгений Бирюков подписывает Владимира Ткачева, который не полетел в Канаду говорить с Ги Буше», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Авангард» ранее сообщил о расторжении соглашения с хоккеистом – оно действовало до 2030 года с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон.
Также сообщалось, что главный тренер команды Ги Буше поставил клубу условие – либо он, либо Ткачев.
Гендиректор «Авангарда» о Ткачеве: «Просили сгонять в Канаду и поговорить с Буше – что непонятного? Нет конфликтов. Тренер в приоритет ставит наличие центральных нападающих»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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