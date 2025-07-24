Тимашов решил вернуться в КХЛ, чтобы «быть ближе к семье, которая живет в России». Сообщалось, что форвард подал документы на получение паспорта РФ

Дмитрий Тимашов рассказал, почему решил вернуться в Россию.

Ранее появилась информация , что «Адмирал » достиг договоренности о подписании двухлетнего контракта с 28-летним нападающим.

Также сообщалось, что уроженец Украины Тимашов, имеющий шведское гражданство, уже подал документы на получение российского паспорта.

«Я хочу играть в КХЛ, чтобы быть ближе к своей семье, которая живет в России.

Кроме того, после общения с генеральным менеджером и тренером клуба у меня остались очень хорошие впечатления.

Буду рад снова выступать в КХЛ и, как я уже сказал, наконец-то иметь возможность чаще видеться с родными в России – ведь почти не видел их с тех пор, как переехал в Швецию, а затем был в США», – заявил Тимашов в интервью Hockeysverige.