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«Адмирал» договорился о контракте с Тимашовым на 2 года. Шведский форвард подал документы на получение паспорта РФ (Metaratings)

«Адмирал» договорился о контракте с Дмитрием Тимашовым.

Как сообщает Metaratings, менеджмент клуба достиг договоренности о подписании двухлетнего контракта с 28-летним нападающим.

Сообщается, что уроженец Украины, имеющий шведское гражданство, уже подал документы на получение российского паспорта.

В минувшем сезоне Дмитрий Тимашов провел 22 матча за «Сочи» и набрал 4 (1+3) очка.

Также он набрал 9 (2+7) баллов в 22 матчах за «Серветт» в чемпионате Швейцарии.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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