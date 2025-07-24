Комментатор Меньшов: «Ларионов будет близок к показателям Ротенберга по упоминаниям в СМИ. Это два супергероя во вселенной нашего хоккея, яркие личности»

Алексей Меньшов оценил медийную популярность Игоря Ларионова и Романа Ротенберга.

Ранее был опубликован рейтинг самых упоминаемых в СМИ фигур петербургского спорта, в котором главный тренер СКА Игорь Ларионов занял пятую позицию.

«Думаю, Игорь Ларионов будет по количеству упоминаний в СМИ близок к показателям Романа Ротенберга , своего предшественника в СКА.

Это два супергероя во вселенной нашего хоккея.

Эксперты могут по-разному оценивать их характеристики, но факт заключается в том, что они оба очень яркие личности.

Можно предположить, что Игорь Ларионов будет привлекать внимание к себе и команде другими средствами, чем те, что использовал Ротенберг, но большой интерес к СКА гарантирован», – сказал комментатор Алексей Меньшов.