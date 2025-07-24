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Матыцин об Овечкине: «Великий спортсмен, яркий и успешный представитель России, мы гордимся им. Он привержен принципам отечественного спорта»

Олег Матыцин высоко отозвался о форварде Александре Овечкине.

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

«Это великий спортсмен, яркий и успешный представитель нашей страны. Мы гордимся им, он воспитанник отечественной школы хоккея.

Он привержен принципам отечественного спорта. Это яркий позитивный пример для всего спорта, не только для хоккеистов.

Верили ли в его рекорд? Думаю, никто не сомневался, вопрос был только в том, когда он установит рекорд», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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