«Адмирал» расторг контракт с Гуслистовым. У форварда 0 очков за 13 матчей в прошлом сезоне

«Адмирал» расторг контракт с Никитой Гуслистовым.

В прошлом сезоне нападающий перешел в клуб из Владивостока из минского «Динамо».

Всего на его счету 13 матчей и ни одного результативного действия в минувшем Фонбет чемпионате КХЛ, а также 8 (4+4) очков за 11 игр в Olimpbet ВХЛ за «Динамо-Алтай».

Соглашение Гуслистова с «Адмиралом » было рассчитано до 2026 года.