«Адмирал» расторг контракт с Гуслистовым. У форварда 0 очков за 13 матчей в прошлом сезоне
«Адмирал» расторг контракт с Никитой Гуслистовым.
В прошлом сезоне нападающий перешел в клуб из Владивостока из минского «Динамо».
Всего на его счету 13 матчей и ни одного результативного действия в минувшем Фонбет чемпионате КХЛ, а также 8 (4+4) очков за 11 игр в Olimpbet ВХЛ за «Динамо-Алтай».
Соглашение Гуслистова с «Адмиралом» было рассчитано до 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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