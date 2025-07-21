Овечкин о том, сколько времени нужно уделять физподготовке: «80% точно, это база. Сейчас спорт быстрый, нужно быть готовым»
Александр Овечкин высказался о значении физической подготовки для хоккеистов.
– Если взять современного атлета как за 100 процентов, то сколько процентов должна занимать физическая подготовка, чтобы достигать успеха?
– Я думаю, что процентов 80 точно.
– 80 процентов – это ОФП?
– Да.
– И 20% – это приобретенные в детстве навыки, да?
– Да. Сейчас все быстрое, все маневренное. И если ты физически не готов… Это база. Это большой плюс.
Поэтому, когда у нас идет первоначальная подготовка, мы больше занимаемся «на дыхалку», – сказал капитан «Вашингтона» в интервью главе Fight Nights Камилу Гаджиеву.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: YouTube-канал Камила Гаджиева
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