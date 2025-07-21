Овечкин о том, сколько времени нужно уделять физподготовке: «80% точно, это база. Сейчас спорт быстрый, нужно быть готовым»

Александр Овечкин высказался о значении физической подготовки для хоккеистов.

– Если взять современного атлета как за 100 процентов, то сколько процентов должна занимать физическая подготовка, чтобы достигать успеха?

– Я думаю, что процентов 80 точно.

– 80 процентов – это ОФП?

– Да.

– И 20% – это приобретенные в детстве навыки, да?

– Да. Сейчас все быстрое, все маневренное. И если ты физически не готов… Это база. Это большой плюс.

Поэтому, когда у нас идет первоначальная подготовка, мы больше занимаемся «на дыхалку», – сказал капитан «Вашингтона » в интервью главе Fight Nights Камилу Гаджиеву.