Овечкин поучаствовал в открытии отремонтированной площадки в Москве, где он занимался в детстве. В коробке создали арт-покрытие с числом 895 и надписью «Вечный рекорд»
Александр Овечкин открыл реконструированную площадку, где он занимался в детстве.
Капитан «Вашингтона» принял участие в открытии хоккейной коробки в одном из дворов на севере Москвы, в Головинском районе, где он тренировался в детстве.
Отремонтированную площадку оформили в честь рекорда Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. В коробке заменили борта и создали арт-покрытие, на котором нанесено число 895 и надпись «Вечный рекорд», а также изображение самого хоккеиста.
В апреле Овечкин забил 895-ю шайбу, став рекордсменом в регулярках НХЛ и обойдя Уэйна Гретцки (894).
Возле коробки установлен информационный стенд, где можно ознакомиться с историей Овечкина и его гонки за рекордом Гретцки.
Церемония открытия завершилась «символическим броском» Овечкина и автограф-сессией.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Север Столицы»
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