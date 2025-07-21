Овечкин поучаствовал в открытии отремонтированной площадки в Москве, где он занимался в детстве. В коробке создали арт-покрытие с числом 895 и надписью «Вечный рекорд»

Александр Овечкин открыл реконструированную площадку, где он занимался в детстве.

Капитан «Вашингтона » принял участие в открытии хоккейной коробки в одном из дворов на севере Москвы, в Головинском районе, где он тренировался в детстве.

Отремонтированную площадку оформили в честь рекорда Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ . В коробке заменили борта и создали арт-покрытие, на котором нанесено число 895 и надпись «Вечный рекорд», а также изображение самого хоккеиста.

В апреле Овечкин забил 895-ю шайбу, став рекордсменом в регулярках НХЛ и обойдя Уэйна Гретцки (894).

Возле коробки установлен информационный стенд, где можно ознакомиться с историей Овечкина и его гонки за рекордом Гретцки.

Церемония открытия завершилась «символическим броском» Овечкина и автограф-сессией.