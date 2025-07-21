Купер возглавит сборную Канады на Олимпиаде-2026. Кэссиди, Дебур, Токкет и Донсков будут его ассистентами

Сборная Канады назвала помощников главного тренера на Олимпиаду-2026.

Федерация хоккея Канады объявила, что тренерский штаб, обеспечивший сборной победу на Турнире четырех, вернется к работе во время Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут с 11 по 22 февраля в Италии.

Сборную Канады возглавит Джон Купер («Тампа »), его ассистентами будут Брюс Кэссиди («Вегас »), Питер Дебур , Рик Токкет («Филадельфия »), а также Миша Донсков . Также в штаб войдут тренер вратарей Дэвид Александр, директор по аналитике Джеймс Эмери и координатор видеоанализа Эллиот Монду.