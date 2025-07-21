Купер возглавит сборную Канады на Олимпиаде-2026. Кэссиди, Дебур, Токкет и Донсков будут его ассистентами
Сборная Канады назвала помощников главного тренера на Олимпиаду-2026.
Федерация хоккея Канады объявила, что тренерский штаб, обеспечивший сборной победу на Турнире четырех, вернется к работе во время Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут с 11 по 22 февраля в Италии.
Сборную Канады возглавит Джон Купер («Тампа»), его ассистентами будут Брюс Кэссиди («Вегас»), Питер Дебур, Рик Токкет («Филадельфия»), а также Миша Донсков. Также в штаб войдут тренер вратарей Дэвид Александр, директор по аналитике Джеймс Эмери и координатор видеоанализа Эллиот Монду.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Федерации хоккея Канады
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