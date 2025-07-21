Генменеджер «Авангарда» об уходе Блэкера спустя полтора месяца после перехода: «Решение необычное – не успел провести ни одной тренировки. Признательны за понимание»

Алексей Сопин объяснил расторжение контракта с Джесси Блэкером.

Клуб расстался с хоккеистом без выплаты компенсации спустя полтора месяца после подписания соглашения.

«Мы понимаем, что решение расстаться с Джесси необычное: игрок даже не успел провести ни одной тренировки с нами.

Но межсезонье – это период активной работы, единственное окно с возможностью что-то менять во благо команды, в целях усиления состава и оптимизации ситуации под потолком.

Мы признательны хоккеисту и его агенту за то, что отнеслись к нашему решению с пониманием.

Желаем Джесси успешного продолжения карьеры и всего самого наилучшего!

А мы продолжим делать все, чтобы наша команда стала еще сильнее, следите за новостями», – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .