Крикунов утвержден в должности тренера «Сочи». Он не работал в КХЛ с 2021 года («Матч ТВ»)
Руководство «Сочи» утвердило Владимира Крикунова на должность главного тренера.
Ранее южане сообщили об увольнении Вячеслава Козлова, несмотря на то, что специалист был назначен полтора месяца назад.
«Крикунов утвержден главным тренером «Сочи», – сообщил источник «Матч ТВ».
Крикунов не работал в КХЛ с 2021 года, когда возглавлял рижское «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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