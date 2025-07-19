Крикунов утвержден в должности тренера «Сочи». Он не работал в КХЛ с 2021 года («Матч ТВ»)

Руководство «Сочи» утвердило Владимира Крикунова на должность главного тренера.

Ранее южане сообщили об увольнении Вячеслава Козлова , несмотря на то, что специалист был назначен полтора месяца назад.

«Крикунов утвержден главным тренером «Сочи », – сообщил источник «Матч ТВ».

Крикунов не работал в КХЛ с 2021 года, когда возглавлял рижское «Динамо».