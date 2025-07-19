Вячеслав Козлов перейдет на работу в «Куньлунь» после увольнения из «Сочи». Китайскую команду может возглавить Галлан («Матч ТВ»)
Вячеслав Козлов войдет в тренерский штаб «Куньлуня».
Специалист ранее был уволен с поста главного тренера «Сочи».
«Козлов перейдет работать в «Куньлунь», – сообщил источник «Матч ТВ».
До этого появилась информация, что новым главным тренером китайской команды должен стать Жерар Галлан.
Вячеслав Козлов в сезоне‑2019/20 работал помощником главного тренера в «Авангарде», где пост главы совета директоров занимал Александр Крылов, который сейчас, как сообщалось, вошел в руководство «Куньлуня».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости