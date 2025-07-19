Вячеслав Козлов перейдет на работу в «Куньлунь» после увольнения из «Сочи». Китайскую команду может возглавить Галлан («Матч ТВ»)

Вячеслав Козлов войдет в тренерский штаб «Куньлуня».

Специалист ранее был уволен с поста главного тренера «Сочи ».

«Козлов перейдет работать в «Куньлунь », – сообщил источник «Матч ТВ».

До этого появилась информация, что новым главным тренером китайской команды должен стать Жерар Галлан.

Вячеслав Козлов в сезоне‑2019/20 работал помощником главного тренера в «Авангарде», где пост главы совета директоров занимал Александр Крылов, который сейчас, как сообщалось, вошел в руководство «Куньлуня».