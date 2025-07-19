Терещенко об отставке Козлова из «Сочи»: «Я в шоке. Это наносит ущерб КХЛ, хотелось, чтобы тренеры и хоккеисты были защищены»
Алексей Терещенко высказался об отставке Вячеслава Козлова из «Сочи».
В субботу «Сочи» уволил главного тренера команды через полтора месяца после назначения.
«Ну что тут сказать? Я в шоке. Вероятнее всего, руководство поменялось, и так произошло. Все это наносит ущерб Континентальной хоккейной лиге.
Хотелось, чтобы тренеры и хоккеисты были защищены», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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