Терещенко об отставке Козлова из «Сочи»: «Я в шоке. Это наносит ущерб КХЛ, хотелось, чтобы тренеры и хоккеисты были защищены»

Алексей Терещенко высказался об отставке Вячеслава Козлова из «Сочи».

В субботу «Сочи » уволил главного тренера команды через полтора месяца после назначения.

«Ну что тут сказать? Я в шоке. Вероятнее всего, руководство поменялось, и так произошло. Все это наносит ущерб Континентальной хоккейной лиге.

Хотелось, чтобы тренеры и хоккеисты были защищены», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .