75-летний Крикунов может стать главным тренером «Сочи». Специалист не работал в КХЛ с 2021 года («Матч ТВ»)
Владимир Крикунов может стать новым главным тренером «Сочи».
Южане ранее сообщили об увольнении Вячеслава Козлова с поста главного тренера, несмотря на то, что он был назначен полтора месяца назад.
«Новым главным тренером «Сочи» станет очень известный российский специалист, а помогать ему будут молодые российские тренеры», – сообщил источник «Матч ТВ».
Предположительно, это 75-летний специалист, бывший главный тренер сборной России и «Динамо» Владимир Крикунов.
Крикунов не работал в КХЛ с 2021 года, когда возглавлял рижское «Динамо».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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