75-летний Крикунов может стать главным тренером «Сочи». Специалист не работал в КХЛ с 2021 года («Матч ТВ»)

Владимир Крикунов может стать новым главным тренером «Сочи».

Южане ранее сообщили об увольнении Вячеслава Козлова с поста главного тренера, несмотря на то, что он был назначен полтора месяца назад.

«Новым главным тренером «Сочи » станет очень известный российский специалист, а помогать ему будут молодые российские тренеры», – сообщил источник «Матч ТВ ».

Предположительно, это 75-летний специалист, бывший главный тренер сборной России и «Динамо» Владимир Крикунов.

Крикунов не работал в КХЛ с 2021 года, когда возглавлял рижское «Динамо».