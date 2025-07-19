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Овечкин о популярности: «Многие узнают, все адекватные, понимают, что нужно личное пространство. В детстве я тоже хотел фото с легендами»

Александр Овечкин заявил, что с позитивом воспринимает просьбы о фото с собой.

19 июля состоялось открытие хоккейной площадки в Москве, где капитан «Вашингтона» играл в детстве. 

– Рядом с вами было большое количество людей сегодня. Когда в последний раз была возможность просто одному сходить куда-нибудь? Даже в магазин.

– Каждый день. Многие узнают, конечно, но все люди адекватные и понимают, что нужна свобода и личное пространство.

– Как реагируете на внимание и желание сфотографироваться?

– Позитивно. Я же тоже был мальчиком и, если видел какую-то легенду, то тоже хотел ее сфотографировать. Я понимаю, что сейчас это, возможно, было на вред ему, сейчас прочувствовал то же самое.

– А с какой легендой хотели бы сфотографироваться когда были мальчиком?

– С кем хотел, с тем я и сфотографировался. Фетисов, Афиногенов, Ларионов. Много ребят, которые были играющими звездами, и когда ты видишь их, то, конечно, хочешь и автограф взять, и сфотографироваться.

– Когда вы в последний раз играли на площадке, которую сегодня открыли после реконструкции?

– Это было очень давно, когда учился в школе, – сказал Овечкин корреспонденту Спортса’’ Александре Лихачевой. 

Овечкин о фразе «русские, мы сделали это» после рекорда: «Я вырос в Москве, в России. Всем тренерам, всем болельщикам я хотел сказать: спасибо за поддержку и помощь»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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