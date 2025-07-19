Овечкин о популярности: «Многие узнают, все адекватные, понимают, что нужно личное пространство. В детстве я тоже хотел фото с легендами»
19 июля состоялось открытие хоккейной площадки в Москве, где капитан «Вашингтона» играл в детстве.
– Рядом с вами было большое количество людей сегодня. Когда в последний раз была возможность просто одному сходить куда-нибудь? Даже в магазин.
– Каждый день. Многие узнают, конечно, но все люди адекватные и понимают, что нужна свобода и личное пространство.
– Как реагируете на внимание и желание сфотографироваться?
– Позитивно. Я же тоже был мальчиком и, если видел какую-то легенду, то тоже хотел ее сфотографировать. Я понимаю, что сейчас это, возможно, было на вред ему, сейчас прочувствовал то же самое.
– А с какой легендой хотели бы сфотографироваться когда были мальчиком?
– С кем хотел, с тем я и сфотографировался. Фетисов, Афиногенов, Ларионов. Много ребят, которые были играющими звездами, и когда ты видишь их, то, конечно, хочешь и автограф взять, и сфотографироваться.
– Когда вы в последний раз играли на площадке, которую сегодня открыли после реконструкции?
– Это было очень давно, когда учился в школе, – сказал Овечкин корреспонденту Спортса’’ Александре Лихачевой.
Овечкин о фразе «русские, мы сделали это» после рекорда: «Я вырос в Москве, в России. Всем тренерам, всем болельщикам я хотел сказать: спасибо за поддержку и помощь»