Овечкин о фразе «русские, мы сделали это» после рекорда: «Я вырос в Москве, в России. Всем тренерам, всем болельщикам я хотел сказать: спасибо за поддержку и помощь»
Александр Овечкин объяснил, почему сказал «русские, мы сделали это».
Капитан «Вашингтона» произнес эту фразу после того, как побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ.
– Ваша фраза после рекорда «русские, мы сделали это» – что это был за порыв?
– Я вырос в Москве, вырос в России. Всем тренерам, всем болельщикам я хотел сказать: спасибо за поддержку, спасибо за помощь. Это нормальная ситуация, – сказал Овечкин Александре Лихачевой.
На данный момент на счету 39-летнего Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
Дегтярев про рекорд Овечкина: «Он сказал: русские, мы сделали это. Злые языки говорят, что он играет за океаном, но он русский человек, основатель Putin Team, любые достижения – гордость для всей России»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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