Овечкин хотел бы чемпионства «Динамо» в РПЛ: «Я уже пожелал лично, не через прессу»
Александр Овечкин пожелал «Динамо» стать чемпионами РПЛ.
Команда тренера Валерия Карпина сыграла вничью 1:1 против «Балтики» в первом туре Мир РПЛ. Хоккеист присутствовал на матче.
– Хотели бы вы пожелать «Динамо» стать чемпионом?
– На самом деле я уже пожелал лично, не через прессу.
Конечно, я бы хотел этого, – сказал капитан «Вашингтона» и воспитанник хоккейного «Динамо» Александр Овечкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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