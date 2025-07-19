Овечкин хотел бы чемпионства «Динамо» в РПЛ: «Я уже пожелал лично, не через прессу»

Александр Овечкин пожелал «Динамо» стать чемпионами РПЛ.

Команда тренера Валерия Карпина сыграла вничью 1:1 против «Балтики» в первом туре Мир РПЛ. Хоккеист присутствовал на матче.

– Хотели бы вы пожелать «Динамо» стать чемпионом?

– На самом деле я уже пожелал лично, не через прессу.

Конечно, я бы хотел этого, – сказал капитан «Вашингтона » и воспитанник хоккейного «Динамо» Александр Овечкин .