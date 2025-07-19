Тренер «Эдмонтона» видит Савоя в спецбригаде меньшинства: «В АХЛ Мэттью хорошо проявил себя в этой роли. Он станет важной частью нашей стратегии»

Тренер «Эдмонтона» видит Мэттью Савоя в спецбригаде меньшинства.

21-летний форвард был обменян в «Ойлерс» из «Баффало» летом прошлого года.

В НХЛ за канадский клуб 9-й номер драфта-2022 провел 4 матча, в которых набрал 1 (0+1) очко.

Большую часть сезона он провел в АХЛ – 54 (19+35) балла в 66 играх за «Бейкерсфилд » в регулярном чемпионате при полезности «+21».

«Я очень оптимистичен в плане его перспектив при игре в меньшинстве. В АХЛ он очень хорошо проявил себя в этой роли. У него не было шансов сыграть в меньшинстве, когда его вызывали в основу, но мы видим в нем надежного игрока, способного эффективно действовать на обоих концах площадки.

У него есть возможность реализовать свой потенциал при игре в меньшинстве. Это не значит, что он не может играть в большинстве. Но я определенно вижу, что он станет важной частью нашей стратегии при убийстве штрафного времени», – сказал Крис Кноблаух.