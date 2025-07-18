Достал о контракте на 6,5 млн долларов в год с «Анахаймом»: «Смотрю в зеркало и вижу парня из деревни с 300 жителями. И это напоминание, что если у вас есть мечта, то ее можно осуществить»

Лукаш Достал прокомментировал продление контракта с «Анахаймом».

Голкипер будет зарабатывать 6,5 млн долларов в год в течение следующих пяти сезонов.

«Это, конечно, большая честь. Я всегда смотрю на себя в зеркало и вижу парня из деревни, в которой живет 300 человек. И это всегда хорошее напоминание о том, что если у вас есть мечта и вы хотите ее осуществить, то всегда есть возможность это сделать.

Конечно, для меня это большой рубеж, но вся проделанная работа – это своего рода награда. Однако впереди нас ждет еще долгий путь.

Наша команда растет. Я искренне верю в это, и именно поэтому договорился о долгосрочном контракте. Я действительно доверяю ядру команды, которое у нас сложилось, и я действительно верю, что для фанатов «Дакс» настанут очень интересные времена. Поэтому я с нетерпением жду будущего», – сказал чешский вратарь.