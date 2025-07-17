Генменеджер «Трактора» Волков: «У Дюбе все задатки большого снайпера. К 24 годам у него два трофея, он уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивостью»
Генменеджер «Трактора» прокомментировал подписание Пьеррика Дюбе.
Контракт с нападающим рассчитан на один сезон.
«Пьеррик Дюбе закроет четвертую позицию легионера в этом чемпионате.
К 24 годам он успел поднять над головой два трофея, выиграв Лигу Квебека и в позапрошлом сезоне Кубок Колдера.
Несмотря на габариты, этот форвард уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивым характером. Он имеет все задатки большого снайпера и любит быстрый хоккей.
Мы надеемся, что в КХЛ Дюбе сможет еще ярче проявить свои лучшие качества и стать любимцем болельщиков Челябинска», – сказал Алексей Волков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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