Генменеджер «Трактора» Волков: «У Дюбе все задатки большого снайпера. К 24 годам у него два трофея, он уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивостью»

Генменеджер «Трактора» прокомментировал подписание Пьеррика Дюбе.

Контракт с нападающим рассчитан на один сезон.

«Пьеррик Дюбе закроет четвертую позицию легионера в этом чемпионате.

К 24 годам он успел поднять над головой два трофея, выиграв Лигу Квебека и в позапрошлом сезоне Кубок Колдера.

Несмотря на габариты, этот форвард уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивым характером. Он имеет все задатки большого снайпера и любит быстрый хоккей.

Мы надеемся, что в КХЛ Дюбе сможет еще ярче проявить свои лучшие качества и стать любимцем болельщиков Челябинска», – сказал Алексей Волков .