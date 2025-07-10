Орлов о переходе в «Сан-Хосе» из «Каролины»: «Последние два года были тяжелыми, хотелось уехать, начать с нуля – с новой командой. Рад, что так получилось»

Дмитрий Орлов заявил, что рад переходу в «Сан-Хосе».

33-летний защитник ушел из «Каролины» и подписал с «Шаркс» 2-летний контракт со средней зарплатой (кэпхитом) 6,5 миллиона долларов.

«Да, все понимают, что это реконструкция [в «Сан-Хосе »], но у нас много хороших молодых игроков. Лично для меня это шанс все изменить.

Последние два года были тяжелыми в психологическом плане. Хотелось просто уехать подальше, начать с нуля – с новой командой и новой жизнью. Это будет интересно. Я действительно рад, что так получилось.

Я немного поговорил с тренерами и генеральным менеджером о том, когда они рассчитывают попасть в плей-офф. Когда попадешь туда, тогда лучше поймешь и систему, и что от тебя ждут. Надо просто выполнять свои обязанности и помогать молодым.

Я написал Бернси (защитник «Каролины» Брент Бернс , ранее игравший за «Шаркс» – Спортс’‘), и он дал мне хорошие советы об организации. Это помогло мне лучше понять, куда я иду.

Он сказал, что ему там очень нравилось – и район, и клуб. Для семьи тоже все отлично. Он семейный человек, и у меня есть жена и сын, который с каждым годом все больше интересуется хоккеем. Так что для нас было важно найти хорошую школу, чтобы и ему было комфортно», – сказал Дмитрий Орлов .