Генменеджер «Коламбуса» Уодделл: «Чинахов был уже не тем игроком, на которого мы надеялись, после травмы. Егор выпал из состава, так бывает. Он не смог с этим справиться»

Генменеджер «Коламбуса» указал на спад в игре Егора Чинахова после травмы.

В прошлом сезоне форвард пропустил 40 игр из-за проблем со спиной.

«Когда он вернулся, то был уже не тем Чинаховым, на которого мы надеялись, и в конце сезона он естественным образом выпал из состава.

С игроками так бывает. Он не смог с этим справиться», – сказал Дон Уодделл .

Чинахов о возможном обмене из «Коламбуса»: «Буду даже рад, наверное. Было недопонимание с тренером, хочется поменять место дислокации»