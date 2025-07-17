Генменеджер «Коламбуса» Уодделл: «Чинахов был уже не тем игроком, на которого мы надеялись, после травмы. Егор выпал из состава, так бывает. Он не смог с этим справиться»
Генменеджер «Коламбуса» указал на спад в игре Егора Чинахова после травмы.
В прошлом сезоне форвард пропустил 40 игр из-за проблем со спиной.
«Когда он вернулся, то был уже не тем Чинаховым, на которого мы надеялись, и в конце сезона он естественным образом выпал из состава.
С игроками так бывает. Он не смог с этим справиться», – сказал Дон Уодделл.
Чинахов о возможном обмене из «Коламбуса»: «Буду даже рад, наверное. Было недопонимание с тренером, хочется поменять место дислокации»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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