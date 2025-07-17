Генменеджер «Коламбуса» о словах Чинахова: «Удивлен, что это вынесено на публику. Уже общался с другими клубами, но не стану обменивать Егора только потому, что сказали его обменять»
Генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл прокомментировал желание Егора Чинахова уйти.
Сегодня нападающий «Коламбуса» заявил, что был бы рад покинуть команду: «Было недопонимание с тренером, хочется поменять место дислокации».
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы 24-летнего хоккеиста, опубликовал его слова в твиттере, и в клубе обратили на это внимание.
«Я удивлен, что он вынес это на публику. Но запрос на обмен сюрпризом не стал, потому что мы это обсуждали.
Игрок восстановился [от травмы спины] и играл не очень хорошо, и они [с тренером] перестали ладить.
Я сказал [Бабаеву], что Егор представляет определенную ценность. Я буду общаться с другими командами. Я уже общался. Но я не собираюсь обменивать его только потому, что вы сказали его обменять», – заявил генеральный менеджер «Коламбуса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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