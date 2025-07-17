Генменеджер «Коламбуса» о словах Чинахова: «Удивлен, что это вынесено на публику. Уже общался с другими клубами, но не стану обменивать Егора только потому, что сказали его обменять»

Генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл прокомментировал желание Егора Чинахова уйти.

Сегодня нападающий «Коламбуса» заявил , что был бы рад покинуть команду: «Было недопонимание с тренером, хочется поменять место дислокации».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы 24-летнего хоккеиста, опубликовал его слова в твиттере, и в клубе обратили на это внимание.

«Я удивлен, что он вынес это на публику. Но запрос на обмен сюрпризом не стал, потому что мы это обсуждали.

Игрок восстановился [от травмы спины] и играл не очень хорошо, и они [с тренером] перестали ладить.

Я сказал [Бабаеву ], что Егор представляет определенную ценность. Я буду общаться с другими командами. Я уже общался. Но я не собираюсь обменивать его только потому, что вы сказали его обменять», – заявил генеральный менеджер «Коламбуса ».