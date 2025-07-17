Акинфеев и Овечкин выложили совместное видео: «Две легенды вместе. Скоро будет что‑то интересное»
Игорь Акинфеев и Александр Овечкин выложили совместный ролик.
– Друзья, всем большой привет! Посмотрите, с какой легендой я сейчас сижу, на одном диване даже, – сказал голкипер ЦСКА.
– Друзья, всем привет. Две легенды вместе, — отметил нападающий «Вашингтона».
– Скоро будет что‑то интересное, – пообещал Акинфеев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
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