Акинфеев и Овечкин выложили совместное видео: «Две легенды вместе. Скоро будет что‑то интересное»

Игорь Акинфеев и Александр Овечкин выложили совместный ролик.

– Друзья, всем большой привет! Посмотрите, с какой легендой я сейчас сижу, на одном диване даже, – сказал голкипер ЦСКА .

– Друзья, всем привет. Две легенды вместе, — отметил нападающий «Вашингтона ».

– Скоро будет что‑то интересное, – пообещал Акинфеев .