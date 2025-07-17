Шуми Бабаев: «Если запрос Чинахова на обмен не будет воплощен в жизнь, Егор продолжит выкладываться на 120%. Осознаем, что есть действующий контракт»

Агент Егора Чинахова прокомментировал готовность хоккеиста покинуть «Коламбус».

«В этой ситуации мнение игрока для меня наиболее важно. Однако мы полностью осознаем, что есть действующий контракт, и если запрос Егора на обмен не будет воплощен в жизнь, то он продолжит выкладываться на 120 процентов, выполняя свои обязанности.

Я нахожусь в тесном и продуктивном взаимодействии с руководством «Коламбуса». Я благодарен руководству за сотрудничество и понимание, но полностью поддерживаю своего игрока и продолжу действовать в его интересах», – отметил Шуми Бабаев.