Драйзайтль получил премию ESPY в номинации «Лучший игрок НХЛ». Он обошел Кучерова, Макара и Хеллибака

Леон Драйзайтль получил премию ESPY в номинации «Лучший игрок НХЛ».

Церемония награждения ежегодно проводится ESPN с 1993-го. В ее рамках отмечаются индивидуальные и командные спортивные достижения.

Форвард «Эдмонтона» был назван лучшим хоккеистом НХЛ. На его счету 139 (63+76) очков за 93 матча в прошлом сезоне, включая плей-офф.

Драйзайтль обошел Никиту Кучерова («Тампа-Бэй»), Кэйла Макара («Колорадо») и Коннора Хеллибака («Виннипег»).

Овечкин получил премию ESPY в номинации «Рекорд года». Он обошел Дюрэнта, Кейтлин Кларк и тренера из баскетбольной NCAA