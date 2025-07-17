Драйзайтль получил премию ESPY в номинации «Лучший игрок НХЛ». Он обошел Кучерова, Макара и Хеллибака
Леон Драйзайтль получил премию ESPY в номинации «Лучший игрок НХЛ».
Церемония награждения ежегодно проводится ESPN с 1993-го. В ее рамках отмечаются индивидуальные и командные спортивные достижения.
Форвард «Эдмонтона» был назван лучшим хоккеистом НХЛ. На его счету 139 (63+76) очков за 93 матча в прошлом сезоне, включая плей-офф.
Драйзайтль обошел Никиту Кучерова («Тампа-Бэй»), Кэйла Макара («Колорадо») и Коннора Хеллибака («Виннипег»).
Овечкин получил премию ESPY в номинации «Рекорд года». Он обошел Дюрэнта, Кейтлин Кларк и тренера из баскетбольной NCAA
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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