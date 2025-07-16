«Динамо» Минск продлило контракт с Сергеем Кузнецовым на 3 года. У форварда 10 очков в 52 матчах в прошлом сезоне
«Динамо» Минск и Сергей Кузнецов продлили соглашение до конца сезона-2027/28.
23-летний форвард в прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ отметился 6 (4+2) очками в 42 матчах и 4 (1+3) баллами в 10 играх Кубка Гагарина.
Всего за карьеру Кузнецов провел 118 матчей в КХЛ, в которых набрал 27 (13+14) баллов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости