«Динамо» Минск продлило контракт с Сергеем Кузнецовым на 3 года. У форварда 10 очков в 52 матчах в прошлом сезоне

«Динамо» Минск и Сергей Кузнецов продлили соглашение до конца сезона-2027/28.

23-летний форвард в прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ отметился 6 (4+2) очками в 42 матчах и 4 (1+3) баллами в 10 играх Кубка Гагарина.

Всего за карьеру Кузнецов провел 118 матчей в КХЛ, в которых набрал 27 (13+14) баллов.