Яковлев о бане России: «Сложно смириться – спорт должен быть вне политики. Надеюсь, скоро спортивный принцип будет не только на словах, но и на деле»

Егор Яковлев прокомментировал недопуск России к международным турнирам.

Соответствующее решение было принято Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) в 2022 году.

– В начале интервью вы упомянули, что российские зрители сейчас не имеют возможности кроме «Матча года» видеть вживую наших звезд НХЛ, поскольку сборная России не участвует в крупных соревнованиях. За три с половиной года бана свыклись с мыслью, что нас нет на чемпионатах мира и Олимпийских играх?

– С таким сложно свыкнуться или смириться. Спорт должен быть вне политики – об этом мы уже говорили не раз и можно повторить снова.

Жалко ребят, которые не смогли пока ощутить атмосферу таких крупных турниров. Особенно за молодых ребят обидно, которые остались без молодежного и юниорского чемпионатов мира.

Да и взрослых хоккеистов тоже жаль, что они не могут сейчас играть на Олимпиаде и других турнирах, которые могут быть у них всего раз в жизни. Они это пропускают не из-за спортивного принципа.

Конечно, это несправедливо. Надеюсь, в скором времени спортивный принцип будет не только на словах, но и на деле. И спорт окажется вне политики.

– Вам 33 года. Верите, что доиграете до момента, когда нас разбанят и у вас будет шанс снова поехать на чемпионат мира или Олимпиаду?

– Хочется играть столько, сколько позволит здоровье. Не сомневаюсь, что еще поиграю и буду стараться как можно дольше быть в хоккее.

Там посмотрим, поможет мне это поехать со сборной на крупный турнир или нет, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев .

Яковлев о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Никаких поддавков, все играют в полную силу. Вратари из НХЛ сыграли здорово, наша вратарская линия – лучшая в мире»