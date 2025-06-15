Коршков получит 110 млн рублей от «Трактора» за 2 года. У форварда 8+16 в 65 играх прошлого сезона (Артур Хайруллин)

Егор Коршков заработает 110 млн рублей в «Тракторе» за два года.

Ранее 28-летний нападающий подписал контракт с челябинским клубом на два сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Коршков получит по 55 миллионов рублей за каждый год соглашения.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Ак Барс ». Он провел 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (8+15) очка. В плей-офф в его активе 1 передача в 5 играх.

Казанский клуб расторг договор с Коршковым по обоюдному согласию сторон в начале июня.