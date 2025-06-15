Коршков получит 110 млн рублей от «Трактора» за 2 года. У форварда 8+16 в 65 играх прошлого сезона (Артур Хайруллин)
Егор Коршков заработает 110 млн рублей в «Тракторе» за два года.
Ранее 28-летний нападающий подписал контракт с челябинским клубом на два сезона.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Коршков получит по 55 миллионов рублей за каждый год соглашения.
В минувшем сезоне форвард выступал за «Ак Барс». Он провел 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (8+15) очка. В плей-офф в его активе 1 передача в 5 играх.
Казанский клуб расторг договор с Коршковым по обоюдному согласию сторон в начале июня.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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