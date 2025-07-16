Набоков о «Колорадо»: «Организация на высшем уровне. Была проблема с английским, но мне предоставили переводчика – планирую плотно изучать язык»

Илья Набоков оценил организацию работы в «Колорадо».

Ранее 22-летний голкипер подписал с клубом НХЛ контракт новичка на два года. Следующий сезон он проведет в «Металлурге» на правах аренды.

«Организация в «Колорадо » на высшем уровне. Приняли меня отлично, со всем помогли, все рассказали. У меня была проблема с английским, но мне сразу предоставили переводчика.

За это время планирую плотно изучать язык. Репетитор уже посоветовал одно приложение, поэтому сейчас начнем. Так что все здорово, мне очень понравилось.

Цель, конечно же, сыграть как можно больше игр и закрепиться в команде. Это самая главная задача для меня», – сказал Илья Набоков .