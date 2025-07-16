Черри ответил Рону Маклину, сказавшему, что Дон искал повод уйти из медиа из-за проблем со здоровьем: «Я разочарован в нем. Ему не следовало возвращаться к этой теме»

Дон Черри опроверг сообщение, что хотел уйти из медиа из-за проблем со здоровьем.

В ноябре 2019 года Sportsnet уволил известного хоккейного эксперта из-за его критических высказываний о мигрантах в Канаде.

Черри вел рубрику Coach’s Corner («Уголок тренера») в рамках передачи «Хоккейный вечер в Канаде» вместе с Роном Маклином с 1986 года.

Недавно Маклин дал интервью газете Kingston Whig Standard и сказал, что Дон намеренно высказался о мигрантах в негативном ключе, так как искал повод уйти из медиа в связи с проблемами со здоровьем.

По словам Рона, в июне 2019 года Черри обратился в больницу в Бостоне перед седьмым матчем Кубка Стэнли между «Брюинс» и «Сент-Луисом» из-за осложнений после пневмонии. Черри опроверг это заявление.

«Я разочарован в нем, он не оставил эту ситуацию в покое. Ему не следовало возвращаться к этой теме. Тогда в Бостоне я не ездил ни в какую больницу. Я просто очень устал и ушел к себе в комнату. Я устал, но никуда не ездил», – сказал 91-летний Черри.

«Не могу поверить, что чье-то здоровье стало предметом обсуждения в прессе. Это никого не касается», – сказал Тим Черри, сын Дона и соведущий их совместного подкаста The Grapevine.

Дон Черри также добавил, что у него нет неприязни по отношению к Маклину, но он не хотел бы видеть его у себя в гостях.