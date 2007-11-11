Sportsnet уволил Дона Черри из-за высказываний о мигрантах

Sportsnet уволил известного хоккейного эксперта .

Увольнением послужило высказывание канадца о мигрантах.

В программе Coach’s Corner Черри обратился к мигрантам в Торонто, которые накануне Дня памяти павших (День поминовения) «не потратили пару баксов на красные маки» – символ этого праздника.

«Вам [мигрантам] нравится канадский образ жизни, вы любите наше молоко и мед, по крайней мере, вы можете заплатить пару баксов за мак. Эти ребята [погибшие] заплатили большую цену за вашу жизнь в Канаде, которая вам так нравится», – заявил Черри.

Соведущий Черри Рон Маклин извинился за то, что поддержал слова эксперта. Позже извинения принес также телеканал Sportsnet.

С 1986 года Черри ведет рубрику Coach’s Corner («Уголок тренера») в рамках передачи «Хоккейный вечер в Канаде» вместе с Роном Маклином.

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