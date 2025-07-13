Грир о привлечении опытных игроков в «Сан-Хосе»: «Для нас важно оградить молодых ребят от излишнего давления. Не хотим, чтобы они чувствовали, что вся ответственность на них»

Генменеджер «Сан-Хосе» высказался о привлечении в команду ряда опытных игроков.

В межсезонье клуб подписал контракты с защитниками Джоном Клингбергом и Дмитрием Орловым , а также форвардом Джеффом Скиннером .

Кроме того, клуб выменял вратаря Алекса Недельковича и форварда Райана Ривса, а также забрал защитника Ника Ледди с драфта отказов «Сент-Луиса».

В двух последних сезонах «Шаркс» заняли последнее место в общей таблице НХЛ . По итогам прошлой регулярки лучшим бомбардиром команды стал форвард Макклин Селебрини (13 июня ему исполнилось 19 лет) с 63 (25+38) очками в 70 играх.

В топ-5 бомбардиров вошел и 20-летний форвард Уилл Смит с 45 (18+27) баллами в 74 играх.

«Для нас очень важно максимально оградить молодых ребят от излишнего давления. Они внесли огромный вклад в прошлом сезоне. Но мы не хотим, чтобы эти ребята чувствовали, что на их плечах лежит весь груз ответственности за результат.

Для опытных ребят надежда тоже важна. Я говорю о тех, у кого, возможно, нет многих лет карьеры впереди, как у Селебрини, Смита или Аскарова.

Нам нужно было показать этим игрокам, что мы готовы стремиться к победам, что мы не просто распродаемся каждый год и начинаем заново.

Сейчас самое время двигаться вперед и начать побеждать. Болельщики тоже хотят видеть прогресс», – сказал Майк Грир.