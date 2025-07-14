Щитов о серии «Матчей года» в разных городах: «Трудно сделать. Москва – самое удобное место, самолеты летают, гостиницу легко найти. В Питере можно сыграть»

Никита Щитов заявил, что Москва – лучшее место для проведения «Матча года».

В воскресенье в Москве состоялся выставочный матч между российскими звездами НХЛ и КХЛ . Команда из НХЛ одержала разгромную победу со счетом 15:3. В прошлом году мероприятие состоялось впервые и прошло также в Москве.

– Можно ли организовать серию «Матчей года» в разных городах?

– Это трудно будет сделать, потому что у всех летом отпуск. Не каждый из ребят или тренеров может приехать. Но, наверное, один матч останется.

Москва это самое удобное место проведения. Сюда постоянно летают самолеты, можно без проблем найти гостиницу. Кроме того, можно и в Питере сыграть, – сказал экс-игрок клубов КХЛ Никита Щитов .