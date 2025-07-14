ЦСКА заплатит Андреянову около 60 млн рублей за 5 лет. Вратаря выбрали на драфте НХЛ под 20-м номером (Артур Хайруллин)

Петр Андреянов заработает около 60 млн рублей за 5 лет по контракту с ЦСКА.

Ранее армейцы объявили о заключении соглашения с 18-летним голкипером до 2030 года. Ранее Андреянова на драфте НХЛ-2025 под 20-м общим номером выбрал «Коламбус ».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, суммарно Андреянов получит около 60 млн рублей за 5 лет в ЦСКА .

В минувшем сезоне вратарь выступал в Olimbet МХЛ за молодежку ЦСКА – «Красную Армию».

Он провел 37 игр в регулярном чемпионате – 23 победы, 94,2% сэйвов и коэффициент надежности 1,42. В 6 играх плей-офф – 2 победы (92,9%, 2,36).