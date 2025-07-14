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Овечкин о сравнениях с Джорданом: «Небо и земля, он величайший. Зачем себя возвышать? Надо оставаться на земле»

Александр Овечкин призвал не сравнивать его с Майклом Джорданом.

Александр, вы как‑то признавали, что вы большой фанат сериала про Майкла Джордана «Последний танец». Он в нем признавался, что порой для него проблема – пройти от отеля и прогуляться по улице, потому что налетают со всех сторон. Вы что‑то подобное ощущаете в Вашингтоне или в Москве?

– Такого, конечно, нет, но если сравнивать меня с Майклом Джорданом, то это небо и земля. Джордан – это величайший, то же самое, как моя мама [Татьяна Овечкина] в баскетболе, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы.

– Вы так говорите – «небо и земля», может, вы все‑таки приблизились чуть‑чуть хотя бы? Вы так скромно [говорите].

– Нет. Зачем себя возвышать? Надо оставаться на земле, – сказал капитан «Вашингтона». 

Тимофей Мозгов: «Овечкин и Леброн – две машины, ходячие легенды. Люди, которым памятники можно ставить при жизни, – большая редкость»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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Татьяна Овечкина
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