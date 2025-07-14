Овечкин об отметке 1500 матчей за «Вашингтон»: «Эта цифра будет очень важна. Во всей НХЛ мало кто сыграл столько»

Александр Овечкин заявил, что для него важно достичь отметки 1500 матчей в НХЛ.

На данный момент на счету 39-летнего форварда 1491 матч в регулярных чемпионатах НХЛ , в которых он набрал 1623 (897+726) очка.

– Вы совсем скоро сможете сыграть 1500 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. У вас действительно какая‑то мотивация или, положа руку на сердце, «уже достали с этими постоянными разговорами об одном и том же»?

– Да нет, это часть моей профессии, жизни. Ты просто к этому привыкаешь, к этому готов. Понятное дело, 1500 матчей за одну команду сыграть дорогого стоит.

Очень мало игроков во всей лиге сыграли столько, поэтому для меня эта цифра будет очень важна, – сказал капитан «Вашингтона ».